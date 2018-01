Teatro: a Nuoro compagnia catalana

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Arriva al Ten, Teatro Eliseo di Nuoro, la compagnia catalana Agrupacion Senor Serrano con 'Birdie'. Lo spettacolo multimediale sarà in scena l'1 e il 2 febbraio, alle 21, all'interno della programmazione di Sardegna Teatro.

Firmano la regia Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal.

Interpreti: Àlex Serrano, Pau Palacios e David Muiz; voce: Simone Milsdochter. Ospite alla Triennale di Milano, il collettivo catalano, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia nel 2016 per l'innovazione teatrale, approda nel capoluogo barbaricino per la seconda delle due date del tour italiano.

"Birdie mette insieme video live, oggetti, gli "Uccelli" protagonisti del capolavoro di Hitchcock, 2000 animali in miniatura, guerre, contrabbandieri, una migrazione di massa e tre artisti che gestiscono questo disordinato mondo con spirito critico, impegno civile e un ritmo narrativo incalzante, facendo emergere una riflessione su una società a due velocità, in cui un divario incolmabile separa mondi confinanti", si legge nelle note di regia.

Due miraggi in uno: guerre, devastazioni, deforestazioni, coste inquinate, sfruttamento lavorativo, instabilità politica, condizioni sanitarie inique, deportazioni, abuso delle risorse naturali, falde acquifere prosciugate, penuria di cibo.

Nell'altro: supermercati forniti, strade sicure, stabilità familiare, servizi sanitari efficienti, libertà, lavoro ben retribuito, rispetto per i diritti umani, welfare, energie rinnovabili, mobilità sociale.

In mezzo, stormi di uccelli. Migliaia di volatili che migrano costantemente, disegnando forme impossibili nel cielo. Movimento incessante. Niente è silenzioso nel cosmo. L'immobilità è una chimera. L'unica cosa che esiste è il movimento. Se è impossibile fermare un elettrone che senso ha costruire recinti contro gli stormi di uccelli?".(ANSA).