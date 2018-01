Eurallumina: al via sit-in ad oltranza

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Una sirena suonata ogni ora, dalle 9 di questa mattina, per ricordare agli uffici dell'assessorato regionale dell'Ambiente che oggi, lunedì 29, sono passati, 42 mesi e 1.291 giorni dall'avvio del procedimento per il rilancio produttivo dello stabilimento Eurallumina di Portovesme. E' iniziata così la prima giornata di presidio ad oltranza davanti all'assessorato regionale dell'Ambiente per le tute verdi del Sulcis, che attendono la convocazione di una riunione, per questa settimana - si parla di giovedì -, dove gli enti coinvolti nella procedura, Regione, Provincia del Sud Sardegna e coordinatore del Piano Sulcis, dovranno esprimersi sulle ultime verifiche fatte.

Gli operai, che alla scadenza oraria inscenano una protesta rumorosa con tanto di tamburi e caschetti battuti in terra, manifestano la propria preoccupazione sul proprio futuro. "Si decide il destino di un asset strategico per l'industria nazionale - ribadiscono - come è l'Eurallumina, primo anello della filiera dell'alluminio".