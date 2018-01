Attraversa su SS131, travolto da camion

Ha lasciato l'auto parcheggiata e, appena sceso dal veicolo per attraversare la statale 131 a piedi, è stato travolto da un camion ed è morto sul colpo.

Vittima un automobilista di cui non si conoscono ancora le generalità. Il grave incidente stradale è accaduto sulla statale che collega Cagliari a Sassari, all'altezza del cavalcavia per Paulilatino, in territorio di Oristano, al km 118.900. La "Carlo Felice" è bloccata e si registra qualche rallentamento. Sul posto le forze dell'ordine.