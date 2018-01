Lopez, l'arbitro? non ho nulla da dire

(ANSA) - CROTONE, 28 GEN - "Gli episodi commentateli voi. Io non ho nulla da dire". Così Diego Lopez, l'allenatore del Cagliari, evitando di parlare delle contestazioni agli arbitri.

"Ci sono stati errori - ha aggiunto Lopez - hanno rivisto la moviole e confermato errori. Dobbiamo essere più bravi, cercare di migliorare, dare una mano all'arbitro. È tutto una novità ci dobbiamo adattare noi bravi. Mantenere la calma, che non era semplice. Per me oggi è più importante la risposta data sul campo dai ragazzi perché sto leggendo che questo gruppo non è valido, che non lavora. Invece oggi abbiamo dato una bella risposta in una partita non semplice la squadra ha lottato centimetro dopo centimetro fino alla fine. anche se avessimo perso non sarebbe cambiata la mia visione della gara".