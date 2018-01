Dinamo scaccia crisi con Torino, 92-80

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari torna al successo anche un campionato. L'anticipo di Sassari contro la Fiat Torino finisce 92-80. Gli ospiti riescono a tenere la gara in equilibrio solo per un quarto, poi il Banco si affida alla classe di Pierre e alla vena di Tavernari e trova un successo prezioso, anche e soprattutto per il morale.

Partono meglio i padroni di casa, che sfruttano al meglio la superiorità fisica vicino a canestro, ma pagano dazio nella difesa del perimetro. Da tre Torino è una sentenza e chiude avanti il primo quarto grazie ad un ottimo Patterson in uscita dalla panchina 23-25 al 10'. Sassari prova l'allungo nel secondo periodo, appena le percentuali dalla lunga distanza calano per Torino, sono i padroni di casa a colpire dall'arco dei tre punti, Tavernari trascina i suoi sino al +13 e dopo la reazione ospite è Hatcher a far chiudere a +12 a metà gara: 51-29 al 20'.

Terzo quarto ancora di marca Sarda, la difesa degli uomini di Pasquini fa la differenza, gli ospiti non riescono ad attaccare la zona e Sassari riesce a toccare anche il +22 trascinati da Pierre, la reazione ospite sbatte ancora una volta contro il muro difensivo del Banco e al 30' il punteggio dice 71-53.

L'ultimo quarto mette in luce la classe di Pierre, il suo atletismo e la sua precisione al tiro permettono a Sassari di controllare il ritmo e di amministrare il vantaggio, la reazione di Torino si limita alle incursioni di Poeta e il Banco vince..