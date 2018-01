Arrestato dopo fuga in auto, 2,4kg droga

Non si è fermato all'alt dei carabinieri di Tortolì sulla statale 125 nei pressi di Barisardo, ma dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a fermarlo: dopo avere perquisito l'auto e trovato la droga è stato arrestato. Nella sua Mercedes classe A, infatti, aveva nascosto 2,4 chilogrammi di cocaina. In manette è finito Diego Lai di 37 anni di San Vito, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti.

La droga era nascosta nel sedile posteriore della Mercedes, in una sacca che conteneva due involucri. Durante la perquisizione a casa dell'arrestato, i militari della compagnia di San Vito, hanno rinvenuto e sequestrato, due bilancini di precisione, sei involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 32 grammi, un pacchetto di sigarette con all'interno dell'hashish e 22mila euro in contanti all'interno di quattro buste. Soldi che, secondo i militari, sono il provento dell'attività di spaccio. Il giovane si trova ora nel carcere di Lanusei.