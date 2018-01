Abbanoa, 10mln lavori in 25 Comuni

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Dal Nord Sardegna al Sud passando per il centro: interessano tutte le zone dell'Isola gli interventi che vedranno la luce entro la fine dell'anno, frutto di convenzioni firmate da Abbanoa, amministrazioni comunali ed Egas. E' stato ufficializzato in questi giorni il calendario 2018: il piano coinvolge direttamente 25 Comuni per la manutenzione di infrastrutture del sistema idrico e supera i 10 milioni di euro.

Cinque gli interventi per cui si prevede che i lavori possano terminare entro la fine dell'estate: si va dall'impianto di filtraggio delle acque di Buggerru che risolverà definitivamente i problemi legati alla non potabilità, e per il quale è stato già pubblicato il bando, all'intervento su Santadi per la realizzazione della condotta foranea di approvvigionamento, con (800mila euro), fino alle gare già chiuse che riguardano Dorgali (risanamento della rete idrica, 400mila euro), Loiri Porto San Paolo (serbatoio di accumulo, 550mila euro) e Vallermosa (sostituzione condotta, 160mila euro).

I Comuni gestiscono direttamente gli interventi dei propri territori occupandosi dell'iter di realizzazione e assumendosi direttamente la responsabilità della progettazione, della gara d'appalto e della realizzazione delle opere; Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse; Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell'iter affidato al Comune e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prende in gestione e le mette in esercizio.(ANSA).