Elezioni,in pole renziani e popolari

Il Partito democratico ha chiuso il cerchio delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo. Sono 21 i candidati dem all'interno della squadra votata stanotte in direzione nazionale Pd: tra le tre componenti del partito a spuntarla sono i renziani e l'area dei popolari-riformisti di Fadda-Cabras, che si prendono le posizioni migliori. L'area che fa capo a Renato Soru resta leggermente indietro ma mette alcuni candidati in posizioni interessanti. Conferma annunciata per i capolista dei tre collegi più sicuri, i tre proporzionali: il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca nell'unico del Senato (davanti alla deputata uscente Caterina Pes, ad Antonio Ecca e alla ex M5S Paola Pinna), la deputata uscente Romina Mura nel sud Sardegna per la Camera (davanti all'uscente Francesco Sanna, a Rosanna Mura e a Lino Zedda) e Gavino Manca nel Nord per la Camera (davanti all'uscente Giovanna Sanna, al sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini e a Silvana Russel). Non compare, invece, il nome del presidente del Consiglio regionale sardo, Gianfranco Ganau, dato per certo nel collegio di Sassari per la Camera o nell'uninominale Nord Sardegna per il Senato.

Nei sei uninominali per la Camera sono in corsa Luciano Uras (quota Campo progressista) a Cagliari, Romina Mura a Carbonia, il presidente della Commissione Governo del territorio in Consiglio regionale, Antonio Solinas, a Oristano, il presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea sarda, Franco Sabatini a Nuoro, il senatore uscente Silvio Lai a Sassari e Ninni Chessa a Olbia. Nei tre uninominali per il Senato sono in corsa nel collegio nord di Sassari-Olbia, Luigi Lotto, presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, in quello di Nuoro-Oristano, il senatore uscente Ignazio Angioni, e a Cagliari-Carbonia, la sindaca di Pula, Carla Medau. Al momento è fuori il deputato uscente Emanuele Cani.

I giochi sono fatti ma all'ultimo, secondo quanto apprende l'ANSA, potrebbero esserci alcune variazioni che riguardano il collegio di Olbia per la Camera e quello nord per il Senato.