Cna,segnali positivi appalti e meno gare

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Sono positivi i segnali provenienti dal mercato di bandi di gara pubblici nei mesi di chiusura del 2017. Da settembre dello scorso anno sia il numero che gli importi in gara sono tornati a crescere, "ma la domanda media è ancora sottodimensionata": nel 2017 il numero medio di gare promosse al mese è stato pari a 74: meno del 2016 (78 in media) e del 2015 (più di 100). Lo rileva l'indagine di Cna sugli appalti pubblici in Sardegna.

Sul fronte della spesa, il 2017 si colloca in una via intermedia, con una spesa in gara di quasi 60 mln euro al mese, contro i 40 del 2016 e gli oltre 80 del 2015. Complessivamente nel 2017 sono state promossi 886 appalti per una cifra a base di gara pari a 711 milioni, con una contrazione rispetto al 2016 (-6%). Allo stesso tempo si consolida la crescita della spesa, quantificata in un +50%. Secondo la Cna la recessione settoriale è limitata ai micro-appalti sotto i 150 mila euro: nel 2017 ne sono stati promossi 414, -12% rispetto al 2016 con una spesa in calo (-5%).

Bilancio tutto positivo per tutti gli altri ambiti di importo, sia per la fascia dei medio piccoli: tra i 150 mila euro e i milioni ne sono stati censiti 345, il 20% in più rispetto al 2016, assorbendo così circa il 40% della domanda complessiva. Dinamica assai più brillante per i tagli più grandi, in particolare per la classe tra i 5 e i 15 milioni (passati da 11 a 29), per una spesa che da 96 milioni è salita a 260. Infine i maxi tagli sono diventati più grandi, concentrando in cinque interventi 166 milioni, contro i 141 che nel 2016 si ripartivano in sei lavori. Oltre alle gare Anas per la messa in sicurezza e adeguamento sulla SS 131 dal Km 108,300 al Km 209,500, e i 12 lotti Abbanoa, l'associazione segnala due gare promosse alla fine dell'anno dal Comune di Cagliari per affidare il servizio di cura del verde urbano attrezzato della città, per un periodo di sei anni (16,3 milioni) e la gestione integrata della rete viaria comunale e lavori di messa in sicurezza globale delle infrastrutture stradali (12,9 milioni).(ANSA).