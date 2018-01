Anno giudiziario, focus su terrorismo

È il terrorismo islamico uno dei punti-chiave della relazione della nuova presidente di Corte d'Appello della Sardegna, Gemma Cucca, nel corso della relazione alla cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario nell'Isola.

"È prossima alla conclusione l'indagine, svolta in collaborazione con altra Procura distrettuale e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, in ordine alla presunta esistenza di una struttura organizzata facente capo a cittadini medio orientali, il cui scopo è il reperimento in Europa di fondi destinati a finanziare la presenza armata di gruppi antigovernativi attivi in quell'area - ha annunciato la presidente Cucca - L'indagine ha richiesto anche una intensa attività di cooperazione internazionale: il capo dell'organizzazione risiede attualmente nel nord Europa ed è stato sottoposto a misura cautelare carceraria dalle autorità giudiziarie antiterrorismo del Paese di residenza anche grazie alle informazioni trasmesse dalla procura di Cagliari". Tra le attività citate in questo ambito anche il processo in corso in Corte d'Assise a Sassari ai presunti componenti della cellula olbiese di Al Qaeda.

Nel bilancio del distretto la presidente Cucca ha sottolineato il massiccio impiego di giudici onorari nei tribunali sardi, il calo della criminalità minorile nel territorio, con fenomeni meno preoccupanti rispetto ad altre regioni, e la cronica carenza di magistrati e di personale nel comparto giustizia nell'Isola.