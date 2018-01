Vela: scultura dedicata ad Andrea Mura

Una vela in ferro alta due metri e 80. Con un evidente richiamo al mare e alle avventure sull'Oceano dello skipper Andrea Mura. È la nuova opera sistemata nella darsena del porto di Cagliari. La mano è quella dello scultore di Orani Roberto Ziranu, nuorese di adozione: da anni realizza lavori che hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Uno stile caratterizzato dal connubio tra la tradizione sarda e il design moderno. Come la vela dedicata al cagliaritano Mura, skipper del'open 50 Vento di Sardegna.

Da oggi la scultura è ufficialmente presa in carico dall'Autorità di sistema portuale che ne garantirà la cura, così come provvederà a mantenere attivo l'impianto di illuminazione che renderà visibile la vela anche nelle ore serali. Questa mattina c'è stato il battesimo ufficiale alla presenza dell'autore, di Mura e del presidente dell'Authority Massimo Deiana.

"E' un'opera di significativo valore artistico e simbolico per il porto di Cagliari - spiega Deiana - un dono molto gradito al quale abbiamo provveduto a dare adeguata collocazione con la realizzazione di un'apposita targa commemorativa e un impianto luci. Una giusta visibilità a questo lavoro concepito con un'antica sapienza tramandata di generazione in generazione dall'artista sardo Roberto Ziranu. Un importante riconoscimento e un segno indelebile nel tempo per le incredibili imprese portate a casa dal concittadino Andrea Mura".