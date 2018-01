Tunisino ucciso nel Cagliaritano

Un cittadino tunisino è stato ucciso questa sera a Villasor, ad una trentina di chilometri da Cagliari, all'esterno delle case occupate nell'ex Zuccherificio.

Si conoscevano da molto tempo, vivevano vicini nelle palazzine dell'ex Zuccherificio di Villasor e già in passato avevano avuto alcune discussioni, Bechir Ben Monsour Kasrouir, 49 anni tunisino, e Michele Viviani, 44 anni di Cagliari.

Il primo è morto a causa delle coltellate inferte dall'italiano, fermato quale presunto autore del delitto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sanluri, intervenuti sul posto, i due oggi pomeriggio hanno avuto una discussione per problemi di vicinato. Si sono scambiati insulti e minacce, Viviani avrebbe perso il controllo e in preda alla rabbia avrebbe afferrato un coltello scagliandosi sul rivale.

Non si sa ancora quante siano state le coltellate, almeno una di queste ha leso organi vitali. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del tunisino. Il 44enne cagliaritano adesso è in stato di fermo.