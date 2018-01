Sassari, vandali in azione in parco-cani

"L'area canina del parco di Baddimanna è stata bersaglio di due atti vandalici nel giro di pochi giorni". Lo denuncia il Comune di Sassari, spiegando che l'azione di ignoti "ha impedito ai numerosi frequentatori abituali di usufruire" dello spazio verde. Non solo: quanto accaduto, ha provocato "preoccupazione nei volontari che gestiscono il parco a titolo gratuito", stigmatizza l'amministrazione comunale. L'area canina occupa una parte di pineta in cui è consentito l'accesso dei quattro zampe. Da meno di un mese lo spazio è gestito gratuitamente da alcune persone che si occupano di tenerla in ordine e di aprire e chiudere il cancello d'ingresso secondo gli orari stabiliti d'accordo col Comune di Sassari.

"È un'attività a favore di tutta la collettività, ma evidentemente qualcuno non ha gradito", dicono da palazzo Ducale. I volontari hanno deciso comunque di andare avanti. La gestione dell'area canina di Baddimanna rientra nell'iniziativa avviata dal Comune che dà in "adozione" le aree verdi cittadine tramite avviso pubblico, così da "garantire gli interventi di riqualificazione e manutenzione degli spazi grazie al contributo dei privati, che si prendono cura dei luoghi loro assegnati".