Sartiglia: numero chiuso sui percorsi

Saranno 10.378, non uno di più, gli spettatori che l'11 e il 13 febbraio potranno accedere al percorso di via Duomo per assistere alla Sartiglia di Oristano.

Alle pariglie acrobatiche che si correranno in via Mazzini saranno ammessi invece 11.729 spettatori.

Lo ha deciso la Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocata questa mattina negli uffici della Prefettura dando il via libera al progetto presentato dal Comune e dalla Fondazione Sa Sartiglia.

Se si tolgono i posti a pagamento sulle tribune allestite lungo i percorsi di via Duomo e di via Mazzini, gli spettatori in piedi dietro le transenne saranno 8.068 per la Corsa alla Stella e 10.179 per le pariglie.

Il rispetto del numero massimo di spettatori consentito sarà garantito da un sistema di controllo che prevede l'accesso ai percorsi attraverso 11 varchi, cinque per la Sartiglia, sei per le pariglie, dotati di un lettore ottico che terrà conto anche delle uscite per consentire così l'ingresso di nuovi spettatori in sostituzione di quelli che escono.

Soddisfatto il sindaco Andrea Lutzu: "Al di là di alcuni particolari da limare c'è stata condivisione sugli aspetti più importanti del progetto, legati alla sicurezza, alla sanità, alle vie di esodo e al conteggio del pubblico".