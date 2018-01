Lavori strade Cagliari, -40% incidenti

Oltre 139mila metri quadri di strade riassaltate con cinquanta grandi interventi. E poi 12.671 buche coperte, quasi 20mila metri quadri di pavimentazioni per marciapiedi. E tanto altro. Sono alcuni dei numeri del bilancio dei tre anni di attività di Cagliari gestione strade, il servizio di manutenzione attivato nel novembre del 2014 con uno stanziamento di circa 15 milioni. Lavori che hanno fatto risparmiare, visto che si è registrato un calo dei sinistri denunciati al Comune del 40%.

"Molti interventi su Pirri - ha rilevato il sindaco Massimo Zedda - sono numeri molto importanti. In generale all'aspetto legato alla riduzione dei sinistri, si aggiunge anche la possibilità di ridurre i costi dell'assicurazione: in bilancio il risparmio è stato di 1.2 milioni euro all'anno. Se un Comune consente di risparmiare anche allo Stato sulla sanità tanti milioni di euro, si può fare qualcosa per 'premiare' le amministrazioni che si adoperano in questa direzione?".

Ora proroga di sei mesi. Poi scatterà la nuova gara (12 milioni più Iva) già bandita. Il Comune punta a mantenere gli stessi standard di qualità. Ad esempio per quanto riguarda i tempi di intervento la velocità è stata in media di 22 minuti.

"Siamo partiti tre anni fa - ha detto l'assessora comunale del Traffico Luisa Anna Marras - per dare ordine, strade più sicure e risposte pronte a chi chiedeva un intervento. Anche ridurre le buche è stato importante". Nel triennio le chiamate al numero verde sono state 9.400. E gli interventi hanno riguardato tutte le zone della città. In vetta Pirri a quota 488, poi San Benedetto (388) e Sant'Avendrace (249). E ancora: 285 a Is Mirrionis, 275 alla Marina, 125 a Sant'Elia. Con gli interventi c'è stata anche una registrazione del catasto stradale con l'acquisizione di tutti i dati utili per la gestione del patrimonio e la programmazione di azioni per il futuro: 3.350 stalli blu, 32.200 bianchi, 1.180 parcheggi per i disabili e 300 spazi sosta per carico e scarico.(