Fuga di gas, esplosione in negozio

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Momenti di paura questa sera in via Molise a Cagliari, a causa di una fuga di gas che ha provocato un'esplosione.

L'episodio è avvenuto intorno alle 19 in una rivendita di bombole di Gpl. La deflagrazione, non troppo violenta, ha danneggiato la vetrina, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e verificato lo stato del negozio. (ANSA).