Colpo di pistola dopo rissa a Cagliari

Una rissa in piazza Matteotti e poi una lite qualche minuto dopo in via Roma, in pieno centro, davanti alla fermata del bus, culminata con una pistolettata e un giovane ferito. È accaduto ieri notte in pieno centro a Cagliari, un 19enne del Gambia è attualmente ricoverato all'ospedale Marino ferito da un colpo di pistola al polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi. L'episodio è avvenuto intorno alle 22, anche se avrebbe avuto origine qualche minuto prima. Alle forze dell'ordine, infatti, è stata segnalata prima una rissa in piazza Matteotti, vicino alla stazione dei pullman e pochi minuti dopo il ferimento. A quanto pare, per motivi ancora sconosciuti, la baruffa è scoppiata tra un gruppo di stranieri, tra i quali il ferito e, probabilmente un italiano. Prima gli insulti e poi si sarebbe passati alle mani.

Il 19enne si sarebbe poi spostato in via Roma alla fermata dell'autobus all'angolo di via Carlo Felice dove è stato raggiunto da un uomo di carnagione chiara, forse lo stesso che aveva preso parte alla rissa qualche minuto prima. I due avrebbero ripreso a discutere e improvvisamente il rivale ha estratto dalla tasca una pistola di piccolo calibro, esplodendo un colpo. Il proiettile ha colpito al polpaccio il giovane che ha iniziato a urlare, in cerca d'aiuto. A quel punto il feritore è fuggito a piedi dalla zona. Il giovane è stato subito avvicinato da alcuni amici, che avrebbero anche tentato di inseguire l'aggressore. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il 19enne è stato trasportato al Policlinico mentre i militari dell'Arma si mettevano alla ricerca dell'uomo che aveva sparato.

Il quartiere Marina è stato passato al setaccio, ma non è stato rintracciato. I carabinieri hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti nel tentativo di fare luce sull'episodio: recuperati anche i filmati delle telecamere della zona. Il ferito è noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio. I militari mantengono il massimo riserbo.