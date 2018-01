Bimba di 7 anni caricata da un toro

Un toro ha tentato di incornare una bambina di 7 anni a Pula (Cagliari), in località Is Molas.

La piccola è riuscita a scappare ma è stata comunque travolta dall'animale, riportando alcune escoriazioni.

"Solo per fortuna mia figlia non ha riportato gravi conseguenze - racconta la madre - il toro l'ha colpita di striscio con gli zoccoli, ha riportato alcune escoriazioni.

Abbiamo avuto molta paura. Eravamo appena arrivati a casa. Mia figlia è scesa dall'auto e stava per entrare in casa quando è sbucato fuori il toro che l'ha caricata. Ha tentato di allontanarsi, ma l'animale come una furia l'ha travolta".

Il toro è poi fuggito. La piccola è stata subito soccorsa dalla madre che l'ha portata alla guardia medica dove le sono state riscontrate lievi ferite. "Oggi è già tornata a scuola - dice ancora la mamma - volevo che superasse subito lo choc". E la donna denuncia. "Non è la prima volta che accadono episodi di questo genere, la settimana scorsa mio marito è stato inseguito da un toro mentre rientrava in casa in auto e questa mattina lo ha visto nuovamente. Io oggi ho presentato una formale denuncia dai carabinieri che è stata anche protocollata in Comune. A novembre si era interessato del caso anche un avvocato che aveva inviato segnalazioni a Regione, Procura, Forestale e Comune".

L'amministrazione Comunale di Pula da tempo sta affrontando la questione. "Ieri siamo intervenuti a Is Molas - sottolinea il comandante della polizia municipale di Pula, Raffaele Motta - abbiamo verificato le condizioni di salute della bambina. Il Comune già da tempo sta cercando di risolvere il problema dei bovini allo stato brado che pascolano in zona, è un problema che coinvolge più enti e istituzioni. Il Comune ha emesso più di una ordinanza per il recupero di questi animali con la tecnica di telenarcosi".