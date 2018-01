Vela: Luna Rossa al Terminal crociere

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Luna Rossa è pronta a sbarcare al Molo Ichnusa di Cagliari, nell'ex Terminal crociere.

La scelta si è concretizzata nei giorni scorsi con la presentazione di una richiesta di concessione della struttura sul mare. E si tratta anche per la messa a disposizione di altri spazi al di là di quelli sotto la gestione dell'Autorità portuale.

Quindi addio al progetto del quartier generale del Molo Sabaudo come era accaduto nel 2015. Per il molo Ichnusa le strutture ci sono già: Luna Rossa dovrebbe restare a Cagliari - ha assicurato il presidente dell'Adsp Massimo Deiana - per un periodo che va tra i 36 e i 40 mesi. "È un progetto - ha detto oggi Deiana - esteticamente molto ben curato. Prevede la presenza di spazi che garantiscono la riservatezza per il team e per i progetti di sviluppo degli scafi e delle attrezzature. E allo stesso tempo consentirà a Luna Rosa di interagire con la città".

Deiana non ha nascosto la soddisfazione per l'ormai imminente decollo della seconda puntata di Luna Rossa a Cagliari. In realtà il team è già in Sardegna da alcune settimane per i primi allenamenti in vista dell'America's cup: la seconda sessione comincerà l'11 febbraio. Contemporaneamente andrà avanti l'iter per la cittadella di Luna Rossa. (ANSA).