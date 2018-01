Sestu, incendiata auto comandante Cc

È quasi certamente di natura dolosa l'incendio che nella notte ha danneggiato l'auto del comandante della stazione dei carabinieri di Sestu, il maresciallo capo Riccardo Pirali.

La vettura, una Volkswagen Golf, era parcheggiata in via Lussu, non troppo distante dalla caserma dei militari. Qualcuno avrebbe piazzato della diavolina sul cofano anteriore dell'auto, appiccando le fiamme. Un passante si è accorto dell'incendio e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato il rogo evitando che la vettura andasse completamente distrutta.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Saranno recuperati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'azione.