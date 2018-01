Province sarde al voto il 27 marzo

Le quattro Province sarde andranno al voto il 27 marzo prossimo per scegliere presidenti e consiglieri. Le elezioni sono state indette con decreto del presidente della Regione, Francesco Pigliaru, che in questo modo pone fine a due anni e mezzo di amministrazione straordinaria, mentre nel resto del territorio nazionale gli enti provinciali sono stati amministrati, da subito, da sindaci e consiglieri comunali, così come stabilito dalla legge Delrio.

Si tratta di elezioni di secondo livello, quindi con il corpo elettorale attivo e passivo composto unicamente da sindaci e consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio di ciascuna Provincia. I consigli provinciali di Sassari e del Sud Sardegna sono composti dal presidente e da dodici componenti, dieci componenti invece nelle Province di Nuoro e Oristano. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci dei Comuni il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Possono diventare consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni di ciascuna Provincia.