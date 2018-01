Porto Canale: Deiana, fase assestamento

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Segnali incoraggianti in questo avvio di 2018 per il traffico merci del Porto Canale di Cagliari, investito da una crisi che preoccupa addetti ai lavori e sindacati. I dati ufficiali ancora non sono disponibili ma l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna parla di dati positivi sul fronte delle merci sfuse e dei semirimorchi.

"Sul traffico contenitori rispetto ai giorni scorsi non ci sono grandi novità. I movimenti sono legati a una dimensione globalizzata: le valutazioni sono fatte dalle grandi compagnie - spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - Abbiamo perso delle tratte su India e Pakistan, ne abbiamo guadagnato altre che però non ci hanno fatto recuperare quello che abbiamo perso". Deiana è comunque fiducioso. "Siamo di fronte a un assestamento non nuovo in questo settore - argomenta - È già capitato in altre occasioni che ci siano stati momenti di alti e bassi".