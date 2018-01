Meridiana: morto ex presidente Trivi

(ANSA) - OLBIA, 25 GEN - E' morto Franco Trivi, storico presidente di Meridiana e per decenni uomo di fiducia dell'Aga Khan, fondatore della compagnia aerea.

Trivi si è spento oggi a Biella, città d'origine della moglie Renata, deceduta anche lei qualche mese fa. Nato a Torino il 13 aprile del 1936, si era trasferito in Sardegna, a Siniscola, molto giovane per spostarsi successivamente a Olbia da dove stava iniziando l'avventura di Alisarda.

Il principe ismaelita gli affidò inizialmente l'incarico di responsabile amministrativo della compagnia aerea ma in poco tempo Trivi conquistò la fiducia dell'Aga Khan tanto da comparire in tutti i consigli d'amministrazione delle società del principe: dalla Ciga Hotels, al Consorzio Costa Smeralda, allo Yacht Club Costa Smeralda. Trivi ha avuto incarichi operativi in Meridiana fino al 2000 e fino al 2014 è rimasto all'interno del Cda della compagnia. Una lunga carriera che ha accompagnato fin dagli albori una delle più importanti realtà industriali della Sardegna.

A Trivi si deve anche la nascita della società di gestione dell'aeroporto di Olbia, la Geasar. "E' stato un personaggio straordinario che ha saputo portare avanti un discorso di assoluta, corretta gestione", è il ricordo di Claudio Miorelli, per anni portavoce della compagnia aerea.

I funerali di Franco Trivi si terranno sabato prossimo a Biella ma le tre figlie hanno comunicato attraverso il vicepresidente di Meridiana Marco Rigotti la volontà di consentire ad amici e colleghi sardi un ultimo saluto in occasione di una messa che si terrà nella chiesa di Stella Maris a Porto Cervo in data da definire. (ANSA).