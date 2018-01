Elezioni: Riformatori,non ci presentiamo

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - I Riformatori non si presenteranno alle elezioni politiche del 4 marzo. "Siamo fuori, non accettiamo i collegi uninominali che ci propongono e non faremo liste nel proporzionale", ha dichiarato il coordinatore regionale del partito, Pietrino Fois.

"La coalizione non ha tenuto conto in nessun modo delle nostre richieste", ha aggiunto. La decisione è stata maturata dai Riformatori dopo il vertice di Arcore di ieri, al quale hanno preso parte, oltre Fi, Lega e Fdi, anche Noi con l'Italia, la quarta gamba dei centristi di Raffaele Fitto e Roberto Cesa.

"Loro - ha spiegato Fois - hanno perorato la nostra causa cercando di far capire che in Sardegna Riformatori e Udc messi assieme diventano il secondo partito della coalizione dopo Fi, ma evidentemente non c'è stato nulla da fare". (ANSA).