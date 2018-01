Rogo nel campanile chiesa Galtellì

Un incendio si è sviluppato stamattina all'interno della torre campanaria della chiesa di San Pietro a Galtellì. L'edificio di culto, fortunatamente, non ha subito danni importanti. Le fiamme, che si sono sprigionate intorno alle 7 verosimilmente per cause elettriche, sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Siniscola. Il rogo ha interessato le strutture lignee della scala interna e la porta di accesso dell'antico monumento. I pompieri sono riusciti a scongiurare i danni alle strutture portanti e alla copertura dello storico campanile.