Poletti a giovani,sbagli non fanno paura

Al via il Sardinian Job Day alla Fiera di Cagliari con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

L'esponente del Governo, che ha aperto la prima sessione della giornata, ha subito lanciato un appello ai giovani: "fate esperienze, provate e non abbiate paura di sbagliare, perché l'errore è una componente essenziale dell'esperienza. Siate attivi. Provateci e alla fine divertitevi".

"Bisogna avere la consapevolezza - ha detto - che lo studio è importante. Poi bisogna impegnarsi: non basta sapere, bisogna anche saper fare, quindi applicare la conoscenza alla realtà. Le esperienze, quello che stiamo facendo con alternanza scuola lavoro, apprendistato e tirocini, sono fondamentali. Poi c'è una fase ulteriore - ha aggiunto - quella del saper essere. Perché bisogna stare in una comunità, in un'azienda o in un posto di lavoro. Le relazioni sono elemento essenziale e io considero ad esempio che il servizio civile non sia un percorso per trovare un lavoro ma serva per fare esperienza e mettersi in relazione".

"Sta diventando normale che una scuola dialoghi con l'industria - ha poi sottolineato - C'è una diffidenza, però, per questa relazione: si teme che la scuola possa essere assoggettata. Ma è diffidenza che però va superata. Anche l'orientamento scolastico si deve in qualche modo evolvere".

"Dobbiamo smetterla di immaginare che se faccio un mestiere sono meno di qualcun altro: quando lo chef, che è un lavoro, si chiamava cuoco non era così attraente. E invece guardate quanto sono ammirati ora gli chef - ha osservato Poletti parlando del rapporto tra scuola e mondo del lavoro - Il lavoro manuale, secondo la vecchia logica, è quello che vale di meno. E invece bisogna guardare avanti perché le mani fanno un lavoro che usa la testa, la creatività, la competenza".

Infine una parola sui cinquantenni senza lavoro. "bisogna cominciare a pensare che nessuno è fuori dalle politiche attive.

Queste persone hanno bisogno di riconvertire e riorientare il loro profilo e avere opportunità e sostegno. Questi passaggi - ha concluso - bisogna tenerli insieme".