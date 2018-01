Pigliaru, bonus assunzioni per imprese

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Bonus assunzioni nelle imprese che in questo momento stanno utilizzando in Sardegna quattromila tirocinanti. "Stiamo inviando le lettere alle imprese per garantire uno sconto di 11-12mila euro in caso di assunzione".

Lo ha annunciato il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru nel corso della prima giornata del Sardinian Job Day 2018 a Cagliari, il salone del lavoro inaugurato dal ministro Giuliano Poletti.

"È fondamentale che oggi si esca con un quadro chiaro di competenze che le imprese richiedono e che magari non ci sono sul mercato - ha aggiunto il governatore sardo - È un'informazione essenziale per il futuro del lavoro in Sardegna". La strada è segnata: "è necessario incrementare le competenze digitali anche a scuola - ha detto - ci stiamo muovendo in questa direzione. A Capoterra poco tempo fa sono stato in una scuola in cui bambini di 6-7 anni erano alle prese con la programmazione e il coding. Stavano facevano cose impensabili e fondamentali per il futuro". Ma l'agricoltura è conciliabile con il digitale? "Non sono in contraddittorio - ha detto - l'agricoltura ha bisogno del digitale. Penso ad esempio alla meteorologia".(ANSA).