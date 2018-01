Auto contro scooter, grave un centauro

Grave incidente stradale questa mattina lungo viale Marconi a Cagliari, uno scooterista è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente si è verificato all'altezza del negozio Ikea.

Per cause non ancora accertate si sono scontrati uno scooter, con in sella un uomo, e un'auto. Ad avere la peggio lo scooterista che dopo l'impatto è finito sull'asfalto. In viale Marconi sono arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti.