Aias,Cgil da Poletti per rimozione Serra

Una delegazione Cgil ha incontrato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti in merito al licenziamento del sindacalista Michele Serra, ieri, a margine delle iniziative organizzate in via Emilia a Cagliari. I segretari Cgil Michele Carrus e Carmelo Farci insieme ai segretari Fp Nino Cois e Giorgio Pintus hanno esposto al ministro i contorni della "gravissima azione e il complessivo atteggiamento dell'Aias, che svolge attività di servizio finanziate con fondi pubblici e agisce fuori dalle regole democratiche".

Per protestare contro l'Aias e chiedere il ritiro del licenziamento Cgil e Fp hanno inoltre organizzato una manifestazione domani, dalle 16 alle 18, davanti alla sede dell'associazione in viale Poetto 312 a Cagliari. Il sindacato si rivolge anche alle istituzioni e alla politica "perché intervengano con forza per difendere la democrazia e la libertà di espressione, respingendo l'arroganza dei vertici Aias, anche valutando tutte le possibili azioni da portare avanti".

Cgil e Fp chiedono inoltre che "sia data piena applicazione della delibera della Giunta regionale del 9 maggio 2017, nella quale si prevede - nell'ambito dei contratti tipo stipulati dall'Ats con gli erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - che "oltre la violazione degli obblighi assicurativi, previdenziali e in materia di sicurezza sul lavoro, viene considerata quale grave inadempimento contrattuale la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori".