Pd e LeU in alto mare su liste elezioni

Partiti del centrosinistra ancora in alto mare sulla scelta dei nomi da inserire nelle liste per le elezioni politiche del 4 marzo. A cinque giorni dalla prima data utile per la presentazione delle liste in Corte d'Appello a Cagliari (per legge la finestra si apre alle 8 di domenica 28 gennaio e si chiude alle 20 di lunedì 29) nessun accordo è stato raggiunto dalla commissione Pd incaricata di stilare la lista. Intanto in LeU scoppia il caso del capolista non sardo imposto da Roma.

I sei componenti della commissione Pd - due dell'Area Soru (lo stesso Renato Soru e l'ex sindaco di Villasimius Tore Sanna), due dell'area Cabras-Fadda (il consigliere regionale Cesare Moriconi e il vicesegretario sardo Pietro Morittu) e due renziani (l'ex coordinatore di garanzia per le primarie, Sebastiano Mazzone, e il deputato uscente Siro Marrocu) - insieme con il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca si incontreranno di nuovo oggi alle 16.30, sempre nella sede del Pd di viale Regina Margherita a Cagliari.

Il tavolo di oggi potrebbe essere quello decisivo. Se il nodo sta nella necessità di rappresentare equamente le tre correnti sarde del Pd con rispettivi capolista nei tre collegi proporzionali, una soluzione potrebbe essere quella di iniziare a considerare come "sicuro" anche il secondo posto nel collegio proporzionale del Sud Sardegna per la Camera. In questo modo - considerato che il segretario regionale non potrebbe essere spostato dal proporzionale unico del Senato - la tripartizione sarebbe garantita.

Nel frattempo si sente forte il malcontento in Liberi e Uguali Sardegna, secondo quanto appreso da ANSA, la commissione elettorale nazionale riunita a Roma avrebbe imposto, per il primo posto nel collegio del Sud Sardegna alla Camera, un "paracadutato" di Sinistra Italiana. Capolista al Senato unico proporzionale dovrebbe essere un esponente sassarese di SI, forse Salvatore Multinu; Non ci sarebbe spazio, invece, per esponenti ex Pd di Art.1-Mdp.