Ministro Poletti domani a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, interverrà al Sardinian Job Day, organizzato dalla Eegione Sardegna all'interno del quartiere Fieristico di Cagliari. L'appuntamento è per domani, mercoledì 24 gennaio, alle 11.

L'esponente del Governo prenderà parte alla prima sessione dei lavori dedicata a "Le riforme del lavoro e gli effetti sulla Sardegna. Come stabilizzare la crescita occupazionale".

Assieme al titolare del Dicastero, si confronteranno Maurizio Del Conte, presidente dell'Anpal l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e Francesco Pigliaru, presidente della Regione Sardegna.

Nella seconda sessione si parlerà, invece, di "Innovazione digitale e impatto sul mercato del lavoro: competenze digitali e mismatch". Il "Sardinian Job Day - molto più di una fiera lavoro" si concluderà giovedì 25.