LeU, a rischio presentazione liste sarde

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Non si è ancora risolta la partita romana per individuare le candidature nelle liste di Liberi e Uguali in Sardegna. Anzi, dopo l'imposizione da Roma di Claudio Grassi - classe 1955, di Reggio Emilia, attualmente responsabile organizzazione della segreteria nazionale di Sinistra Italiana - come capolista nel collegio Camera 1 Sud Sardegna e la scelta di due sassaresi, Antonella Chirigoni (ex Sel ora Mdp) per il collegio del Nord, e Salvatore Multinu (Si) capolista al collegio unico del Senato, esiste il rischio concreto che il movimento possa non presentarsi in Sardegna.

In queste ore i grandi esclusi - a partire da Yuri Marcialis, segretario Mdp che veniva dato come capolista sicuro nel sud Sardegna, e da Michele Piras (deputato uscente di Mdp che punta ad essere in cima alla lista per il Senato) - lavorano per impedire che le liste vengano ultimate. D'altra parte, così stando le cose, tanti sardi potrebbero ritirare la candidatura, e così sarebbe arduo completare le liste. Intanto Roberto Speranza ha chiesto a tutti i vertici delle regioni la consegna dei nomi per tutti i collegi uninominali entro questa mattina.(ANSA).