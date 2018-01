Cagliari:Lykogiannis,qui per dare meglio

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - La storia rossoblù parla ancora greco. Katergiannakis, Oikonomou, Tachtsidis. E ora Charalampos Lykogiannis, classe 1993, esterno sinistro appena arrivato dallo Sturm Graz, una delle big del campionato austriaco.

"Sono qui per dare il meglio di me stesso e aiutare la squadra - ha detto questa mattina nella sua prima conferenza stampa a Cagliari -. So che qui rispetto allo Sturm Graz dovrò lottare per altri traguardi, ma non mi spavento. Per me è un grande passo, so che è difficile giocare nel campionato italiano ma mi piacciono le sfide".

Pronto per entrare in campo? "Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti con i miei nuovi compagni. Se sono pronto per giocare? Prima devo lavorare in gruppo, sarà l'allenatore a decidere quando sarà il momento di mandarmi in campo".

I vecchi rossoblù greci Tachtsidis e Oikonomou gli hanno parlato bene dell'ambiente: "Ho parlato con loro prima di accettare - ha raccontato - entrambi mi hanno consigliato Cagliari, mi hanno parlato di un grande club con tifosi eccezionali. Avevo altre richieste da parte di squadre di Serie A ma non ho avuto esitazioni nello scegliere il Cagliari".

Occuperà la fascia sinistra. "Penso di avere forza fisica e di essere veloce. Ho un tiro potente, calcio le punizioni e mi piace provarci da fuori area, crosso in maniera precisa. La mia posizione in campo? Sono un terzino sinistro ma in passato ho giocato anche come difensore centrale. I miei modelli? Mendy del Manchester City, ma ora è infortunato, quindi dico Roberto Carlos". (ANSA).