Basket: Champions; Sassari-Utena 93-78

La Dinamo Sassari ritrova la vittoria in Champions League dopo avere incassato tre sconfitte di fila e avere già detto addio alla qualificazione al turno successivo. Il successo del Pinar Karsiyaka contro il Murcia, nel suo stesso girone, la condannano infatti matematicamente.

Sul parquet del PalaSerradimigni i ragazzi di coach Pasquini liquidano i lituani della Juventus Utena con un 93-78 che non lascia dubbi sulla prestazione dei sassaresi, forti di uno Scott Bamforth ritornato ai suoi massimi livelli (28 punti con 6/12 da 3). Dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sul 45-44 per i padroni di casa, la Dinamo tira fuori carattere e classe negli ultimi due quarti. Alla lunga vengono fuori la superiorità sotto canestro di Planinic (21 punti e 9 rimbalzi) e la dinamicità di Pierre (17 punti), completate con una solidità difensiva. Il terzo quarto di chiude con un +14 per i biancoverdi, nonostante gli ospiti non mollino la presa grazie alle belle prove di Siksnius e Korniienko. Nell'ultima frazione di gioco la Dinamo controlla la gara senza patemi e chiude con 15 punti di vantaggio e un po' di amaro in bocca per la qualificazione comunque sfumata. Resta in ogni caso un sesto posto da difendere per conquistare almeno un proseguo nella Europe Cup.