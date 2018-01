Vento ferma ancora navi Sardegna-Corsica

Non sono ancora finiti i disagi provocati dal forte vento di maestrale che ieri ha soffiato sulla Sardegna e si sta ancora facendo sentire in buona parte dell'Isola. Anche oggi i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio sono bloccati, mentre non si registrano ritardi a Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e nemmeno nei traghetti che collegano Sant'Antioco.Ieri sono stati oltre 110 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel cagliaritano, oggi si prosegue nel lavoro.

Sono in corso in queste ore le operazioni di rimozione dell'albero caduto sull'auto di un poliziotto in piazza d'Armi a Cagliari. Le strade di collegamento sono intasate e si registrano lunghi ingorghi. Sul posto, per far defluire il traffico, stanno lavorando gli agenti della polizia municipale.

Decine anche gli interventi dei pompieri nel nuorese e in altri comuni isolani. Secondo quanto registrato dalle stazioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu ieri il maestrale ha soffiato a quasi 120 km orari su Elmas. Raffiche a 100 chilometri all'ora a Decimomannu, Capo Caccia, Capo Carbonara e Capo Bellavista, 90 a Perdasdefogu, 80 tra Alghero e Olbia.

Per oggi le previsioni non sono migliori. Il vento continuerà ad essere teso e intenso nella piana del Campidano con punte che nella tarda mattinata-primo pomeriggio raggiungeranno e supereranno gli 80-100 chilometri orari. Stessa situazione sempre nel pomeriggio nell'algherese e nel Sinis, con intensificazioni sulle Bocche di Bonifacio dove è previsto mare forza 5.