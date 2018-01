Calcio: scritte ultras Milan contro Polizia

"Acab morte agli sbirri. 10, 100, 1000 mille Raciti e sua moglie. Curva sud Milan". È la scritta lasciata nei bagni dell'aeroporto di Elmas-Cagliari.

Un centinaio di supporter rossoneri, al termine del match di ieri contro il Cagliari, sono stati trasferiti nell'aeroporto per prendere i voli e raggiungere la Lombardia. Hanno trascorso tutta la notte nello scalo, controllati dalle forze dell'ordine.

Alcuni di loro sono andati in bagno e, probabilmente, hanno lasciato la scritta ingiuriosa. La frase è stata scoperta stamattina. Sono subito intervenuti gli agenti della Polaria che hanno avviato le indagini per risalire agli autori e la scientifica per i rilievi. La scritta sarà cancellata nelle prossime ore.