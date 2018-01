Disagi centro Sardegna per forte vento

(ANSA) - NUORO, 21 GEN - Tetti scoperchiati, alberi, cartelloni pubblicitari e pali dell'illuminazione pubblica abbattuti. Danni e disagi anche nel Nuorese e in Ogliastra per le forti raffiche di vento che sferzano la Sardegna e che hanno tenuto impegnati dalle prime ore della mattina tutte le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. I pompieri sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, degli edifici pubblici e delle abitazioni private non solo nel capoluogo barbaricino ma in vari paesi della provincia e dell'Ogliastra.