Turismo,più lunga stagione in C.Smeralda

Gli alberghi della Costa Smeralda si preparano ad inaugurare una stagione turistica sempre più estesa. Per la prima volta dopo anni, la punta di diamante di Porto Cervo, l'hotel Cala di Volpe, aprirà i battenti ad aprile. L'occasione è offerta da un evento di carattere mondiale, l'"Engage Summit", la fiera che ospita gli organizzatori di matrimoni e valorizza il business che ruota attorno ai "fiori d'arancio". Dal 25 al 28 aprile Cala di Volpe e Romazzino ospiteranno oltre 300 professionisti del settore, in un workshop che vedrà incontrarsi wedding planner ed albergatori, insieme a tutti gli operatori che lavorano all'organizzazione delle nozze.

"Si tratta di una straordinaria occasione per portare la Costa Smeralda e tutta la Sardegna al centro dell'attenzione internazionale - spiega Franco Mulas , Area Manager Costa Smeralda di Marriott International -. Si tratta solo della terza volta che questo evento viene ospitato in Europa e, ovviamente, la prima nell'isola. I nostri partner potranno presentare i loro prodotti a una potenziale clientela proveniente da tutto il mondo". "Questo evento consente di dare visibilità alla Sardegna a livello internazionale, portandola nel cuore della destinazione più esclusiva e proponendola come tale nel segmento dei matrimoni - sottolinea Claudio Cadeddu, direttore Sales e Marketing Area Costa Smeralda per Marriott International -. La centralità dell'isola nella programmazione di questi primi appuntamenti in Costa Smeralda è confermata da altri due eventi di primo piano".

Il primo sarà il congresso nazionale di Federalberghi, che si svolgerà dal 3 al 5 maggio al Conference Center di Porto Cervo. Poi l'assemblea nazionale di Federagenti, in rappresentanza degli agenti marittimi italiani, che si terrà dall'11 al 14 maggio tra il Cala di Volpe e il Conference Center. All'interno di questo programma, ci sarà il consueto appuntamento con il "Forum del lusso possibile".

ANNO RECORD PER HOTEL MARRIOTT. Nuovo segno positivo per gli alberghi della Costa Smeralda. Il fatturato complessivo nel 2017 ha registrato un incremento del 10% sull'anno precedente e per il 2018 si punta a una crescita di un altro 10%. Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda di Marriott International, che gestisce gli alberghi per conto di Qatar Holding, ha illustrato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Cervo Hotel di Porto Cervo, i risultati in termini di presenze e fatturato per i quattro alberghi Cervo, Cala di Volpe, Pitrizza e Romazzino nell'anno appena concluso. "E' stato un anno record - spiega - Le camere occupate sono cresciute nel 2017 del 17,3% rispetto all'anno precedente e per il 2018 si prevede un incremento di un ulteriore 13%".

Risultati di rilievo sulle presenze turistiche che si sono riflettute nell'incremento della spesa per il personale, con un aumento del 9% sul 2016 e si prevede un'ulteriore crescita del 7% per quest'anno. Marriott International ha pagato 17 milioni e mezzo di euro in stipendi, con una crescita del 9% rispetto al 2016. "Riscontri che sono arrivati grazie ad azioni commerciali e di distribuzione che hanno riguardato l'Europa e l'America - ha spiegato Emanuele Massolini, direttore Revenue Management & Business Development Area Costa Smeralda di Marriott International -. L'occupazione delle camere è aumentata sia nei periodi di spalla, ma anche nei mesi di luglio ed agosto. Abbiamo certamente tratto beneficio dalla programmazione di voli sull'aeroporto di Olbia a partire da marzo e fino ad ottobre - ha aggiunto -. Per il 2018 stiamo lavorando per sfruttare al massimo la rete commerciale e di distribuzione del gruppo Marriott International che ci permetterà di essere presenti in maniera capillare su tutti i mercati internazionali a livello globale".

Dal prossimo anno l'hotel Romazzino potrà offrire anche la nuova Spa, un servizio che punta all'incremento delle presenze anche nei mesi di spalla. I mercati di riferimento per gli alberghi della Costa Smeralda si confermano quello Usa, al primo posto, seguito da quello Uk, Italia, Germania-Svizzera e Russia. Mercati che insieme contano oltre il 50% della clientela degli alberghi che Marriott International gestisce per conto della proprietà di Qatar Holding.