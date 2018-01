Cucina sarda da Costa Smeralda a Bahamas

Enograstronomia sempre protagonista in Costa Smeralda e non solo. Nel 2018 si festeggia il decennale del Wine & Food Festival, uno degli appuntamenti più importanti della stagione degli eventi nel parte più esclusiva del Nord Est della Sardegna. La kermesse è prevista dal 18 al 21 maggio al Conference Center di Porto Cervo.

"Continua la nostra azione di promozione dei prodotti sardi e italiani - spiega Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda di Marriott International -. Sarà un grande appuntamento con tantissime novità". Prosegue poi a gonfie vele "Taste of Sardinia", il programma che porta l'eccellenza dell'hotel Cala di Volpe e la grande tradizione enogastronomica dell'Isola nei più esclusivi resort di tutto il mondo. La novità per il 2018 sarà la partnership con Albany Bahamas, resort esclusivo nelle isole a est della Florida, gestito da un fondo di investimento di cui fanno parte, tra gli altri, il campione di golf Tiger Woods e il cantante e attore Justin Timberlake.

La brigata di cucina del Cala di Volpe, capitanata dallo chef Maurizio Locatelli, si trasferirà alle Bahamas dal 5 marzo al 16 aprile. Confermati gli altri appuntamenti di "Taste of Sardinia" in giro per il mondo: da Londra a Miami, Tel Aviv e Mosca, New York, Palm Beach, Azerbaijan e Kazakistan.