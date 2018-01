Sardegna protagonista del weekend Rai

(ANSA) - SASSARI, 19 GEN - Il Nord Sardegna protagonista nel fine settimana televisivo della Rai. La trasmissione di Rai1 Linea Verde sbarca, infatti, a Sassari per raccontare la storia, le tradizioni ed i sapori del capoluogo turritano, nella puntata di sabato. A Kilimangiaro, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai3, invece, si parlerà della storia, delle bellezze e delle tradizioni di Stintino.

Sabato Marcello Masi e Chiara Giallonardo mostreranno come Sassari sia una delle città più 'green' in Italia e, secondo la prestigiosa rivista Usa "Weatherwise", si collochi addirittura al 4° posto tra le prime 10 città al mondo per il clima "più piacevole".Tra le particolarità che verranno evidenziate anche le startup con innovativi progetti e applicazioni nel settore agro-alimentare.

Domenica, invece, con Camila Raznovich, i telespettatori potranno viaggiare attraverso le spiagge dalla sabbia bianchissima e le acque cristalline de "La Pelosa" e le bellezze naturalistiche. Tappa anche al museo della Tonnara.