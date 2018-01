Ritorna maestrale,raffiche fino a 100 km

Il maltempo, dopo una giornata di tregua, ritorna in Sardegna con venti forti e mareggiate. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta. "Tra domani e dopodomani il passaggio di un minimo barico al suolo tra la Sardegna e il nord Italia favorirà un rinforzo dei venti e un aumento del moto ondoso - spiegano dalla Protezione civile -. A partire dal pomeriggio di sabato si assisterà ad un progressivo rinforzo dei venti che interesserà inizialmente la parte più settentrionale della Sardegna, ma che si estenderà al resto dell'isola nel corso della notte. Domani pomeriggio-sera i venti soffieranno forti da ovest, localmente sino a burrasca. Domenica 21 gennaio i venti saranno forti o di burrasca sulla costa ovest, sulla costa nord o nelle zone di montagna. A partire dalla tarda serata di domani il mare di Sardegna e le bocche di Bonifacio saranno agitati (con onde sino a 4 metri) causando mareggiate lungo la costa ovest e nord dell'isola".

Anche le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu confermano il quadro.

Da domani sera e in particolare domenica il maestrale si farà sentire con forza con raffiche che potrebbero superare i 100 chilometri l'ora. Sarà interessata soprattutto l'area occidentale e settentrionale dell'isola. Di conseguenza il mare sarà agitato o molto agitato con onde alte anche cinque metri. I cieli saranno nuvolosi con qualche sporadico piovasco domani notte sui rilievi.

Lunedì ci sarà un netto miglioramento delle condizioni, il vento calerà e anche se il cielo rimarrà coperto non si dovrebbero registrare temporali.