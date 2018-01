Orientagiovani per 800 studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Ritorna domani, sabato 20 alla sede Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, l'ormai tradizionale appuntamento del salone dell'orientamento - Orientagiovani, promosso dal gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria della Sardegna Meridionale.

L'iniziativa, riservata agli alunni dell'ultimo e penultimo anno degli istituti superiori medi della Città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna si propone di contribuire ad orientare i giovani nella scelta delle attività professionali o universitarie e prevede la realizzazione di sei workshop, dedicati a diversi percorsi professionali, finalizzati ad illustrare obiettivi ed opportunità occupazionali offerti dalle singole specializzazioni.

All'iniziativa parteciperanno 800 studenti di sette Istituti.

Saranno trattati, perché ritenuti di maggior interesse ed utili per lo sviluppo economico del territorio i temi relativi all'energia, turismo, mestieri del mare, net generation, agroalimentare e libere professioni.

Ad ogni workshop interverranno, in qualità di relatori, esperti, imprenditori, professionisti, rappresentanti delle Istituzioni, che illustreranno ai giovani presenti obiettivi ed opportunità offerti dalle singole attività. Alla seduta plenaria conclusiva interverranno, tra gli altri, la rettrice ed la pro rettrice per l'Innovazione dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo e Maria Chiara di Guardo e l'assessore della Pubblica Istruzione e delle Politiche Giovanili del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis.

"Il salone - spiega Alessandra Argiolas, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - sarà una ulteriore occasione per facilitare il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro e, per i giovani partecipanti, una opportunità per riflettere sul proprio futuro e per iniziare fin da subito a programmare il proprio percorso di studio e lavorativo.

Un'opportunità importante anche in considerazione del fatto che l'approccio al mondo del lavoro appare sempre più complicato".(ANSA).