Keller, operai pronti a azioni più forti

"Se lunedì 22 torneremo da Roma, dall'incontro al Mise, con un nulla di fatto, la mobilitazione potrebbe diventare più forte con iniziative di lotta più dure".

Lo hanno ribadito i sindacati della Keller alla prefetta di Cagliari, Tiziana Giovanna Costantino, in un incontro in cui hanno consegnato il documento già presentato al rappresentante del governo mercoledì scorso durante il sit in dei lavoratori.

Al piccolo presidio di oggi in prefettura erano presenti anche alcuni sindaci del territorio, con in testa la prima cittadina di Villacidro, centro dove ha sede lo stabilimento che costruiva le carrozze ferroviarie. Intanto si va avanti i presidio in 11 Comuni.

"Il tempo sta passando e non abbiamo nessun riscontro - spiega all'ANSA Gianluigi Marchionni della Fiom - chiediamo che la politica batta un colpo".