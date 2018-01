Attivo day hospital Oncologico Sassari

Il day hospital oncologico dell'Aou di Sassari può contare da oggi su nuovi locali e su una nuova organizzazione. La nuova disposizione del servizio è stata insugurata questa mattina al terzo piano della palazzina clinica di Malattie infettive, in viale San Pietro.

Il day hospital, che ha abbandonato i vecchi locali della palazzina do Clinica medica, ha ricevuto la donazione, da parte di alcune associazioni cittadine, di dieci poltrone per i pazienti che devono sottoporsi alle sedute di chemioterapia.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D'Urso, del direttore sanitario Nicolò Orrù e del direttore dell'unità operativa di Oncologia Antonio Pazzola, dell'assessore della Sanità Luigi Arru, del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e del sindaco di Sassari Nicola Sanna. Presenti anche i presidenti delle associazioni Lions Club Sassari Monteoro Maria Antonietta Lamberti, Fidapa Ersilia Fiori e Mariangela Pinna Onlus Antonio Contu.

L'unità operativa di Oncologia medica dell'Aou, diretta. da Antonio Pazzola, prende in carico ogni anno circa 1200 nuovi pazienti. Presto inizieranno anche i lavori di ristrutturazione del day hospital oncologico del Santissima Annunziata, locali che che in futuro ospiteranno le due strutture unificate. Per questo intervento la Regione ha messo a disposizione un finanziamento di 500 mila euro.