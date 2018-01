Vueling, Alghero e Barcellona più vicine

Dal 25 marzo l'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" di Alghero sarà collegato nuovamente con Barcellona grazie a Vueling. Per la prima volta compagnia low cost spagnola, la cui crescita negli ultimi anni è stata esponenziale, arriva sui cieli del Nord Ovest Sardegna. Il collegamento andrà avanti sino al 24 ottobre: sette mesi con cadenza bisettimanale, si vola il mercoledì e la domenica. I biglietti sono già acquistabili da ieri sera sul sito del vettore. In base ai flussi registrati negli ultimi anni in cui Alghero e Barcellona erano collegate, la novità consente di ipotizzare una crescita di presenze pari a circa 20mila passeggeri, ma la speranza del territorio è che sia solo un primo passo.

Vueling, compagnia aerea a basso costo, ha come hub principale l'aeroporto di Barcellona e come hub secondario Fiumicino."Vueling sta assumendo progressivamente un profilo molto significativo sul mercato italiano", commenta il general manager di Sogeaal, Mario Peralda. "Quello con la Spagna è un collegamento che risponde alle esigenze di molti passeggeri sardi ma è anche coerente con i programmi condivisi con i rappresentanti del territorio con cui interagiamo sistematicamente, Federalberghi per prima - aggiunge - l'avvio di questo collegamento, il ritorno di Barcellona nel nostro network e l'arrivo di un nuovo vettore di questa rilevanza sono ottimi segnali per il nostro aeroporto".

Per Alexander D'Orsogna, country manager di Vueling per l'Italia, "questo nuovo collegamento dimostra la volontà di Vueling di crescere in Sardegna, per la prossima estate Vueling offrirà ai passeggeri in partenza dall'isola oltre 138mila posti".

Ora Alghero attende novità dal bando sulla destagionalizzazione dell'assessorato regionale del Turismo e dalla partita legata alla Ct1. La speranza è che la situazione si normalizzi e che Blue Air, la compagnia a basso costo rumena che a oggi garantisce i collegamenti con Roma, partecipi al bando e riprenda a parlare del suo programma di crescita ad Alghero, con tre aerei in operatività, uno dei quali basato.(ANSA).