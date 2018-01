Minniti a Nuoro per attentati a sindaci

Il ministro dell'Interno Marco Minniti è arrivato a Nuoro per incontrare il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, e i sindaci in un doppio confronto sull'accoglienza dei migranti e sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati è in prefettura, mentre alle 12.15 nella sala della Provincia si parlerà di sicurezza degli amministratori locali.

Il fenomeno degli attentati a sindaci e amministratori sta registrando nell'Isola una recrudescenza. In queste prime settimane del 2018 sono finiti nel mirino tre sindaci e in poco più di sette anni, dal 2010 al 31 maggio 2017, sono 220 i casi censiti nell'Isola. Dal 1998 ad oggi sono almeno cinque, escluso Minniti, i ministri dell'interno giunti nell'Isola per prendere impegni sul fronte della sicurezza. Oggi i sindaci chiedono più concretezza: non solo uomini e mezzi ma strumenti per combattere il malessere sociale "che - dicono - alimenta questi atti".