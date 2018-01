I 5 grappoli di Bibenda a 13 vini sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Per il quarto anno consecutivo la Fis Sardegna (Fondazione italiana sommelier) organizza la serata "Bibenda", dedicata alle eccellenze sarde che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei "5 grappoli".

I 5 grappoli sono stati assegnati a 13 vini (l'anno scorso a 12) di 11 cantine: Alghero Rosso D.O.C. Marchese di Villamarina 2013, Sella & Mosca; Barrua I.G.T. 2014, Agripunica; Cannonau di Sardegna Classico D.O.C. Dule 2014, Giuseppe Gabbas; Cannonau di Sardegna D.O.C. RiservaJosto Miglior 2014, Antichi Poderi Jerzu; Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2013, Cantina Santadi; Dettori Bianco I.G.T. 2016; Dettori; Is Solinas I.G.T.

2014, Argiolas; Nuracada I.G.T. 2015, Audarya; Perda Pintà Sulle Bucce I.G.T. 2013; Giuseppe Sedilesu; Tenores I.G.T. 2013, Dettori; Turriga I.G.T. 2013, Argiolas; Vernaccia di Oristano D.O.C. 2002, Fratelli Serra; Vernaccia di Oristano D.O.C. Antico Gregori S.A., Contini.

La manifestazione è in programma a Cagliari sabato 20 al Caesar's Hotel, dalle 18.30. L'evento offre la possibilità di partecipare a degustazioni guidate e banchi d'assaggio, alla presenza delle cantine e delle aziende premiate nella guida "Bibenda 2018", testo di riferimento per il mondo del vino e della ristorazione e formidabile strumento per il turismo di settore.

Oltre ai produttori, saranno presenti l'oleificio Antica Compagnia Olearia Sarda di Alghero, insignito delle "5 Gocce" e Annalisa Atzeni, cuoca professionista specializzata in cucina tipica sarda, pani tradizionali, antichi mestieri e prodotti del territorio.

Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 3899929701 -3490643156 o mandare una mail a sardegna.sommelier@gmail.com(ANSA).