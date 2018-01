Agrichef, cibo di qualità in agriturismo

Dopo tre giorni di laboratori e lezioni sono stati proclamati i primi venti Agrichef della Sardegna. Si tratta dei partecipanti al corso organizzato da Coldiretti in collaborazione con il circuito di agriturismo Campagna Amica e Terranostra, improntato sul miglioramento dell'offerta culinaria degli agriturismo attraverso la valorizzazione della qualità e della tipicità dei prodotti sardi. Il programma ha impegnato formatori e aspiranti agrichef tra le sale e le cucine dell'agriturismo Sa Mandra di Alghero, dove i venti cuochi in rappresentanza di altrettante aziende agrituristiche hanno sostenuto prove pratiche e lezioni di approfondimento su temi strettamente legati all'attività agrituristica, dalle tecniche di cottura all'ottimizzazione dei tempi di preparazione, dalla conservazione e sicurezza alimentare alla comunicazione del processo di trasformazione dei migliori alimenti a chilometro zero, sino alle nuove metodologie di comunicazione.

A guidare il corpo docenti è stato Diego Scaramuzza, primo Agrichef italiano e presidente nazionale Terranostra. Insieme a lui Toni Deamicis, direttore nazionale Terranostra, Roberto Dessanti, presidente regionale Associazione italiana Sommelier, Pasquale Porcu, giornalista ed esperto in comunicazione gastronomica, e Antonella Concas, esperta in sicurezza alimentare. "Questi tre giorni sono serviti per formare i primi agrichef, a loro il compito di migliorare la qualità e la presentazione dei piatti, rimanendo fedeli alla tradizione e ai prodotti del territorio - spiega - il presidente regionale di Coldiretti, Battista Cualbu - Siamo certi che questa iniziativa possa arricchire il settore". Per il direttore dell'organizzazione di categoria, Luca Saba, "gli operatori che hanno partecipato hanno acquisito un bagaglio di nozioni ormai imprescindibili".

La Sardegna è la quarta regione italiana coinvolta dal progetto di cui Diego Scaramuzza, chef stellato che poi ha scelto di rilevare l'azienda agrituristica di famiglia, fino a diventare il leader della rete Coldiretti degli agriturismi, sarà ambasciatore in tutta Italia.