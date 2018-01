Keller: sit-in, vogliamo il lavoro

Un impegno per la riapertura della Keller Elettromeccanica di Villacidro. Lo hanno chiesto questa mattina sindacati e lavoratori, in un sit-in davanti alla sede della rappresentanza del governo a Cagliari, con la consegna di un documento che riassume i numeri del dramma di trecento lavoratori in attesa di occupazione dopo la chiusura dell'attività sette anni fa.

È una mobilitazione che non si ferma alla manifestazione di oggi: domani le sigle sindacali Fiom, Fsm e Uilm tenteranno di intercettare il ministro dell'Interno Marco Minniti, in visita nell'isola. "Perché il problema Keller è anche un problema sociale e di ordine pubblico che riguarda le trecento famiglie coinvolte", ha spiegato all'ANSA il rappresentante della Fiom Luigi Marchionni. Ora senza "rete di protezione": "Noi vogliamo il lavoro - ha precisato Marco Angioni, Fsm - ma ora che sono scaduti tutti gli ammortizzatori la situazione è sempre più drammatica. Le condizioni per una ripresa ci sono. La stessa Giunta ha parlato di una "cura del ferro" con investimenti per 404 milioni nel settore ferroviario. E non dimentichiamo che chi è interessato alla ripresa vuole il collegamento con i lavoratori per il loro know how".

Tutti uniti: "Ci sono stati già segnali incoraggianti - ha detto Andrea Farris, Uilm - ma ora chiediamo a Regione e assessorati una azione più incisiva anche nelle trattative con Roma".

Intanto va avanti il presidio nelle amministrazioni: sono diventati undici i Comuni simbolicamente "occupati" dai lavoratori come segnale di coinvolgimento di tutto il territorio. Presenti anche molti sindaci della zona: "Staremo sino alla fine accanto ai lavoratori", ha assicurato la sindaca di Villacidro Marta Cabriolu.

Carlo Tommasi, sindaco di San Gavino, ha parlato di solidarietà "non di facciata". "Ci sono forti competenze e crediamo molto negli investimenti".

Anche "perché è importante - ha sottolineato il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti - che si riaccenda una fiammella di ripresa e speranza".