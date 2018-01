Prestiti personali,al top Nuoro-Sassari

Con circa 14 mila euro, Nuoro e Sassari sono le prime province italiane dove spicca l'importo maggiore delle richieste per prestiti personali. In questa particolare classifica, stilata dal Sole 24 Ore su dati del barometro Crif, L'Isola segna un +1,9% tra 2009 e il 2017 come performance sui prestiti personali richiesti, il cui importo medio si attesta , per il 2017, su 13.618 euro.

Non va così bene se si osserva il trend delle richieste per i finanziamenti finalizzati, cioè quelli relativi all'acquisto di beni durevoli, auto, spese sanitarie e viaggi. La Sardegna segna un -13,2%, con un importo medio richiesto pari a 5.062 euro.